عضو بـ«الشيوخ»: السلطة الإسرائيلية تحولت إلى التطرف واخترقت اتفاقية أوسلو

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية أصبحت مجزأة والسلطة الإسرائيلية تحولت إلى التطرف الفاشي تجاه الشعب والأراضي الفلسطينية في اختراق لاتفاقية أوسلو وزادت عمليات التدخل والاقتحام للأماكن المقدسة.

السلطة الإسرائيلية حصلت فيها تغيرات جوهري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على قناة «الحياة»:«السلطة الحالية تقوم باتخاذ قرارات الحرب والسلام ليس فقط من أجل الشعب الفلسطيني، ولكن أحيانا للأمة العربية كلها ونحن نرى الحرب الخامسة إطلاق صواريخ على إسرائيل فتقوم إسرائيل بالرد وقصف أهالى غزة ثم تبدأ التهدئة وإسرائيل تقول إنهم هم اللى بدأوا».

مصر تدخلت كما اعتادت في أخر حرب وقدمت معونات كثيرة

وأكد أن مصر تدخلت وقدمت معونات كثيرة ورصدت نصف مليار دولار لإعادة إعمار غزة.