«شباب كفر الشيخ» تنظم دورة تحليل بيوميكانيكي بمشاركة 50 أخصائيا رياضيا

تُنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، الدورة التدريبية في التحليل البيوميكانيكي وعلاقته بالتدريب الرياضي وعلوم الحركة، بقاعة التعليم المدني بالمديرية على مدار يومي 17 و18 أكتوبر، بمشاركة 50 أخصائي رياضي من المدربين الرياضيين العاملين بالمنشآت الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

دورة تدريبية في التحليل البيوميكانيكي

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، أنّ البرنامج التدريبي صُمم لتأهيل الأخصائيين الرياضيين الراغبين في العمل في مجال التحليل البيوميكانيكي، ويتم من خلاله تزويد المتدربين بالخلفية العلمية التي يقوم عليها التحليل البيوميكانيكي وإكسابهم الخبرة الفنية اللازمة للنجاح في هذا التخصص.

التطرق إلى نبذة عن علم البيوميكانيك ومفهومه الحديث

حاضر اليوم الأول من الدورة التدريبية الدكتور أحمد فراج، الأستاذ المساعد بقسم علوم الحركة الرياضية بكلية التربية الرياضية بجامعة كفر الشيخ، وتطرق إلى نبذة عن علم البيوميكانيك ومفهومه الحديث، كعلم قائم بذاته له قواعده وأسسه التطبيقية واستخداماته وتداخله في التدريب الرياضي وعلم الحركة وعلم النفس الرياضي.

وتُقام الدورة التدريبية تحت إشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، وإشراف تنفيذي الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، وتنفيذ فريق عمل إدارة الأداء الرياضي.