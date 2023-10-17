وكيل «تعليم كفر الشيخ» يوجّه بالترفيه على الأطفال لكسر حاجز الرهبة لديهم

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عددا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في المراحل الدراسية كافة، مؤكدا انتظامها دون أية معوقات.

الاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري للطلاب

وحرص وكيل الوزارة، على تفقد الفصول الدراسية، وتابع شرح المُعلمين للدروس، ووجّه بالترفيه على الأطفال لكسر حاجز الرهبة لديهم، والاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشددا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

كما تفقد «عبد الله» فصول مدرسة دقلت الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، ودورات المياه، للاطمئنان على نظافتها، وكذلك المكتبة وحجرة رياض الأطفال، والفصول، وأدار نقاشا مع الطلاب حول ما درسوه.

انتظام الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ

وأكد وكيل الوزارة، انتظام الدراسة بمدارس محافظة كفر الشيخ كافة، مكلفا بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لانتظام العملية التعليمية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.