«رياضة كفر الشيخ» تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية، بمركز شباب الطراوي التابع لإدارة شباب دسوق، بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «أبومندور، البياض، لاصيفر البلد، الطراوي»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مفهوم الإسعافات الأولية وأهميتها

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ المحاضرة تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض، وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، الحروق، الجروح، إغماء، ضربات الشمس، إنعاش القلب، وضع الإفاقة»، بالإضافة إلى طرق التعامل السليم معها، وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر، مشيراً إلى استمرار الدورات التدريبية والمعسكرات الكشفية لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية.

دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية

قدم الدورة التدريبية القائد الكشفي شوقي سيف، رئيس جمعية فتيان الكشافة المصرية فرع كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير المشروعات، والقائد عبد الفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية.