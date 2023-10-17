محافظ كفر الشيخ يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بالمنافذ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جهود الأجهزة التنفيذية في متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بمختلف المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق المراكز والمدن، في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة لهم.

تخفيض أسعار 7 سلع أساسية

وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25%، وهي «السكر، والزيت، والعدس، والفول، والألبان، والجبن، والمكرونة، والأرز»، وتستهدف المبادرة تحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق، وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تُعاني منها العديد من دول العالم.

ومن جانبه، تابع اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مبادرة رئيس مجلس الوزراء في هايبرات المدينة بهايبر منفذ المنطقة الشمالية العسكرية ببلطيم، بالتعاون مع التموين والوحدة المحلية وجهاز حماية المستهلك والصحة والغرفة التجارية والطب البيطري، مناشداً جميع المحال التجارية الدخول في المبادرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

حملات لمتابعة تطبيق أسعار المبادرة

كما تابع اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مبادرة رئيس مجلس الوزراء في الأسواق التجارية والمحلات التجارية والهايبر ماركت لخفض الأسعار في السلع الأساسية، حيث تم شنّ حملة تموينية على المخابز، مناشداً جميع المحال التجارية الدخول في المبادرة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.