وقفة لمجلس النواب البحريني تضامنا مع الشعب الفلسطيني

نظم مجلس النواب البحريني في بداية جلسته، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى المجلس وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وخلال الوقفة، قرأ رئيس وأعضاء المجلس سورة الفاتحة على أرواح شهداء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ورفعوا يافطة كتب عليها «القدس عاصمة فلسطين».

كما توشّح رئيس وأعضاء البرلمان بالكوفية الفلسطينية طوال الجلسة البرلمانية، اليوم، في خطوة رمزية للتضامن مع شعبنا.