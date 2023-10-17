باحث: لولا مصر لمضت إسرائيل في مخططاتها بتدمير قطاع غزة

قال نهاد أبو غوش باحث بالشؤون الإسرائيلية، إن القوى الكبرى أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل المضي في حربها التدميرية على قطاع غزة من أجل إبادة وتهجير الفلسطينيين وستمضي في الحرب دون أية ضوابط أو رادع أو خشية من التعرض للمساءلة القانونية أو العقوبات، لافتًا إلى أن إسرائيل ألقت ما يعادل ربع قنبلة نووية خلال هذه الفترة.

هدف العمليات الإسرائيلية لم يتحقق

وأضاف أبو غوش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الحرب التدميرية لها هدفان معلنان، الأول هو القضاء على حماس وقدراتها العسكرية وإعادة الأسرى، مشددًا على استحالة تحقيق هذين الهدفين، ومن ثم، فإن الهدف الثاني والحقيقي هو تدمير غزة وتهجير الشعب الفلسطيني وإشباع رغبة الانتقام لدى قطاع واسع من المجتمع الإسرائيلي الذي تدهورت هيبة جيشه ومعنوياته.

مكانة إسرائيل تحطمت بعد طوفان الأقصى

وتابع باحث بالشؤون الإسرائيلية: «حتى مكانة إسرائيل الدولية تحطمت بفعل عملية طوفان الأقصى والبعض يلوح بنكبة ثانية في دوائر الصحافة والإعلام والبعض يقول سوف نعيد بناء مستوطنات غلاف غزة مع إطلالات جميلة على البحر، أي أن إسرائيل تريد مسح غزة تماما وتهجير سكانها على الأقل، ولولا الموقف الحازم الذي أكد استحالة السماح بذلك ولولا المواقف الدولية التي حذرت من مغبة هذا الإجراء لمضت إسرائيل في هذه العملية بالقصف والدم والنيران وإطلاق آلاف القذائف على قطاع غزة».