أخبار البورصة المصرية.. تحقيق أرقام قياسية و59 مليار جنيه مكاسب سوقية

شهدت أخبار البورصة المصري، اليوم، ارتفاعا جماعيا بأداء المؤشرات بنهاية تعاملات الاثنين 16-10-2023، وسط مكاسب سوقية 59 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 4.95% في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 22073.95 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.66%، ليغلق عند مستوى 3871.07 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصریة الیوم الثلاثاء 17-10-2023

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 2.97% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5949.99 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 5.2 مليار جنيه من خلال التداول على 799.8 مليون سهم عبر تنفيذ 131.197 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 59 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة، بعد أن وصل إلى مستوى 1.504 تريليون جنيه.