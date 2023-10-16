أخبار البورصة المصریة الیوم الاثنين 16-10-2023.. مكاسب 61 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم، ارتفاعا جماعيا بأداء المؤشرات بنهاية تعاملات الاثنين 16-10-2023، وسط مكاسب سوقية 61 مليار جنيه، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 3.48% في ختام التعاملات متجاوزًا مستوى 20000 نقطة ليغلق عند مستوى 21032.35 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 1.5%، ليغلق عند مستوى 3807.99 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصریة الیوم الاثنين 16-10-2023

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 2.37% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5778.65 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 3.9 مليار جنيه من خلال التداول على 691.9 مليون سهم عبر تنفيذ 112.397 ألف صفقة، وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 61 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة، بعد أن وصل إلى مستوى 1.445 تريليون جنيه.