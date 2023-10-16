وزير البترول يبحث إدراج عدد من المنتجات على منصة البورصة المصرية للسلع

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، وتم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول على منصة البورصة المصرية للسلع، الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح، وذلك بحضور أحمد الشيخ رئيس بورصة الأوراق المالية ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع.

واستمع الوزير لشرح مفصل من الدكتور إبراهيم عشماوي عن آلية عمل البورصة المصرية للسلع ودورها في عرض المنتجات السلعية المختلفة بشفافية وحيادية، وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات تداول مرتفعة كأحد روافد العرض الإلكتروني للسلع.

قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع، ووجَّه بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضي قدما في هذا الإطار، على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث إن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كل الأطراف وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.

وأفاد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس البورصة المصرية للسلع، بأنه تم الاتفاق على إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول على منصة البورصة المصرية للسلع، الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح.

وعبَّر عشماوي عن آماله في أن تكون البورصة المصرية للسلع من أكبر منصات تداول السلع سواء الاستراتيجية منها أو الأساسية على مستوى الشرق الأوسط لتشمل سلعا ومنتجات أخرى مثل المعادن والبتروكيماويات وغيرها من السلع القابلة للتداول جنباً إلى جنب مع السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.

وأفاد عشماوي بأن البورصة المصرية للسلع جاهزة لإدراج المنتجات الخاصة للشركات البترولية من خلال منصة التداول الإلكتروني للبورصة المصرية للسلع، قائلا: نحن نعمل جاهدين على توفير كل سبل الدعم لنجاح هذه التجربة.

تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية

وأضاف رئيس البورصة المصرية للسلع أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هي السيولة وزيادة الاستثمارات، وبالتالي فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية - سواء مصريين أو أجانب - لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب، ما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها، ويساهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.