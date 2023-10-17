محلل اقتصادي: الصناديق العربية السيادية تستهدف الاستثمار في البورصة

قالت رانيا يعقوب، محلل الاقتصاد وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إنَّ أزمة التضخم التي أصابت العالم على مدار عامين جعلت المستثمر يبحث عن فرص في الأصول التي لديها فرصة للصعود، وبعض المستثمرين استثمروا في الذهب والعقارات وأسهم البورصة، لافتة إلى أنَّ الصناديق العربية السيادية تستهدف الاستثمار في البورصة بما يعطي المواطن المصري مؤشر بأن هذه الأصول قوية ولها قيمتها وهي فرصة للحفاظ على قيمة المال.

أسهم البورصة

وأوضحت «رانيا يعقوب» في مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «DMC»، «نتوقع مع نهاية العام الحالي نرى أرقام جديدة للبورصة المصرية»، مشيرة إلى أنَّ أسهم البورصة واجهت ضغوطا كبيرة خلال الفترة الماضية، وهي أسهم لشركات قوية أغلبها حكومي ذات ربح، ويحقق معدلات نمو جيدة.

زيادة أعداد المستثمرين

وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إلى أنَّ هناك ارتفاع لأحجام التداول وزيادة أعداد المستثمرين المكودين في البورصة، وأصبحت البورصة جاذبة مثل باقي الاستثمارات، موضحة أنَّ ارتفاع التضخم يؤثر على قيم العملات والأصول ويتمّ تقييم الأصول من وقت لآخر.