محافظ أسيوط: يجب تكثيف العمل الميداني لتنفيذ برنامج «أسرة»

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الاجتماع الثاني للجنة التنسيقية لبرنامج «أسرة»، والذي يجرى تنفيذه بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة وشركة باثفيندر مصر وبتمويل من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، في إطار دعم القيادة السياسية لصحة وتنمية الأسرة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وفريق عمل برنامج أسرة الدكتور خالد عاطف مدير عام التخطيط السكاني ممثلًا لقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.

برنامج وتنظيم الأسرة

بدأ الاجتماع بترحيب الوزير المحافظ بكل الحضور ثم التقديم ونبذة عن برنامج «أسرة» للدكتور خالد عاطف ممثل قطاع السكان وتنظيم الأسرة، موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط لتعاونه ودعمه لتنفيذ مراحل عمل البرنامج بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة تكثيف العمل الميداني لفريق عمل برنامج «أسرة»، بالمحافظة بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحقيق أكبر استفادة من البرنامج وتحقيق مردود إيجابي، منوهًا بأهمية الاجتماعات التنسيقية لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات ورصد كل الملاحظات حتى يتسنى تلافيها.