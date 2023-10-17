إقبال كبير على منافذ بيع السلع الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن المنافذ المتنقلة لبيع السلع الزراعية والغذائية بأسعار مخفضة بحي شرق وحي غرب أسيوط، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بقيادة المهندس عارف محمد علي مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بأسيوط، شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، وذلك ضمن مبادرة تخفيض الأسعار، تنفيذاً لخطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الدفع بسيارات سلع غذائية متعددة

ولفت محافظ أسيوط إلى الدفع بعدد من السيارات محملة بالسلع الغذائية والمنتجات الزراعية بأنواعها المختلفة سواء الزراعي أو الحيواني أو الداجني، مثل الخضار والفاكهة والبيض والعسل والألبان وغيرها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق للتصدي لمحاولات المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية وتوفير المنتجات والسلع الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والتكاتف والوقوف جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة ورفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجاتهم بكافة الطرق الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة.

تذليل العقبات أمام المبادرات

وأكد محافظ أسيوط تقديم سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس والحد من الاحتكار والاستغلال، لافتاً إلى استمرار تنفيذ مثل تلك القوافل والمنافذ في الأماكن المختلفة خاصة في القرى والمراكز.

وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.