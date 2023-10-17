إنشاء مجمع تخزين إقليمي للمواد الغذائية واللحوم في مدينة أسيوط الجديدة

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بعض المشروعات الاستثمارية والسكنية الجاري تنفيذها بمدينة أسيوط الجديدة، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات وأعمال التطوير بالمدينة.

مجمع تخزين المواد الغذائية

وتفقد المحافظ أعمال إنشاء مجمع تخزين إقليمي للمواد الغذائية واللحوم، التابع لإحدى الشركات الخاصة بمدينة أسيوط الجديدة، واستمع إلى شرح لاستثمارات الشركة وأهمية مشروعها بأسيوط الجديدة، ثم تفقد أعمال إنشاء أكبر مول تجاري بمدينة أسيوط الجديدة، والتابع لإحدى شركات القطاع الخاص في التطوير العقاري والذي يجرى إنشاؤه على مساحة 19 فدانا ويضم تجمعا سكنيا واستثماريا كبيرا، وفقًا لأحدث المواصفات العالمية واستمع إلى شرح لمراحل تنفيذ المشروع.

6 مليارات جنيه استثمارات

وقال المحافظ، إن مدينة أسيوط الجديدة تعتبر توسعا عمرانيا وتنمويا جديدا للمحافظة، وساهمت في جذب استثمارات جديدة للمحافظة وتوفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأهالي المحافظة، لافتًا إلى أن استثمارات المدينة حتى الآن تجاوزت 6 مليارات جنيه.

وأشار المحافظ إلى البدء في أعمال توسعة وتطوير طريق أسيوط الجديدة الحر، بطول 10.5 كم تتضمن توسعة وازدواج الطريق ليتكون من 3 حارات بكل اتجاه، ويربط القرى المجاورة للطريق عن طريق بعض الانفاق التي لاتعوق الحركة المرورية وتساهم في منع الحوادث المرورية في مداخل القرى.