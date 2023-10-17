محافظ أسيوط: تذليل العقبات أمام التوسع في معارض ومنافذ السلع الغذائية

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تفقد منافذ ومعارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، وذلك بمنطقة الأزهر بحي شرق ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات، أو الفعاليات التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

مبادرة تخفيض السلع الغذائية

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام معرض ومنفذ سلسلة «خير زمان» بمنطقة الأزهر لبيع السلع الغذائية واللحوم، واستمع إلى شرح تفصيلي من المدير المسؤول عن المشاركة في المبادرة وأسعار السلع الغذائية الأساسية التي تم تخفيض أسعارها مقارنة بمثيلاتها في الأسواق.

تطوير الخدمات

ودعا محافظ أسيوط كل الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والتصدي لمحاولات ضعاف النفوس من التجار والمتلاعبين بأسعار السلع من خلال فتح المزيد من المنافذ والمعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بكافة القرى والمراكز والعمل على محاربة جشع بعض التجار والحد من احتكار واستغلال ضعاف النفوس من بعض التجار.

يذكر أن محافظ أسيوط أعلن عن تخصيص خطوط ساخنة لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين بخصوص مواجهة جشع التجار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجاري، بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية، من خلال رقم الخط الساخن غرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الازمات بالمحافظة (2135858/ 088) و(2135727/ 088) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.