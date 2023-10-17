رئيس جامعة أسيوط: نتوسع في تقديم خدمات التحول الرقمي

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، جولة تفقدية، لمقر مركز تطوير نظم المعلومات الإدارية، بالمبنى الإداري بالجامعة؛ للوقوف علي مدى جاهزية المركز؛ لطباعة المقررات الإلكترونية، ومتابعة مشروع البوابات الذكية، إلى جانب تفقد المقرات الخاصة بالمركز، والمعدات، والبنية التحتية.

التوسع في التحول الرقمي

وخلال الجولة، وجّه الدكتور المنشاوي بضرورة التوسع في مقر المركز، والفصل بين السيرفرات (الخوادم) والكوادر البشرية العاملة، من خلال تخصيص مقر مركز نشر وتوزيع الكتاب، بالطابق الأول جناح د، كغرفة خاصة بالخوادم، وقواعد البيانات.

جامعة ذكية متطورة

وأكد الدكتور المنشاوي، أنّ إدارة الجامعة اتخذت خلال الآونة الأخيرة، الكثير من الخطوات الإيجابية الهادفة إلى التحول لجامعة ذكية متطورة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار التحول نحو جامعات الجيل الرابع، وخلق بيئة تعليمية أكثر تفاعلية، ورقمنة العملية التعليمية بمراحلها المختلفة، وهو ما يتوافق مع خطة الدولة لتطوير التعليم؛ وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط، عن تقديره البالغ لدور مركز نظم المعلومات الجامعي كونه واحدًا من الإدارات المهمة التي تسهم في إرساء ركائز التكنولوجيا المتطورة، ودعم ثورة المعلومات في كل مجالات العمل، وهو ما يسهم في تحقيق إضافات نوعية في مستوى الخدمات المقدمة؛ لكل منتسبي الجامعة، ورفع مستوى الأداء العام.