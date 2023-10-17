احتفالية بـ«طب الزقازيق» باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

نظّمت كلية الطب البشري احتفالية اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر 1973، بالمركز العلمي في مبنى الجراحة إذ عقدت ندوة بعنوان «نصر أكتوبر المجيد»، حاضر فيها اللواء محي نوح، أحد القادة العسكريين الذي خاض 4 حروب، وأحد مؤسسي الكتيبة 103 صاعقة، وبطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة.

احتفالية بكلية الطب في الزقازيق

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وتضمن الحفل تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية عن نصر أكتوبر أداها نخبة من كورال كلية التربية النوعية، إضافة إلى فقرات غناء وعزف منفرد تحت إشراف ريهام زايد، رئيس قسم الموسيقى بالكلية.

مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر

ووجه القائمون على الحفل خالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر التي استعادت فيها مصر العزة والكرامة.

وأوضح خالد الدرندلي أنّ جامعة الزقازيق سعدت بتشريف اللواء محي نوح، أحد رموز التضحية والوطنية الخالصة، مؤكدا أنّ وجوده فرصة عظيمة للأجيال الجديدة لمعرفة البطولات التي تقدم لمصرنا الغالية، والتي يبذل من أجلها كل غالٍ ونفيس في سبيل نيل الحرية، إضافة إلى معرفة الدور البطولي المشرف الذي يسطره بأحرف من نور أبطال قواتنا المسلحة على مر التاريخ.