المستشار الألماني: سأبحث الوضع الإنساني في غزة مع الرئيس السيسي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، منذ قليل، بأن المستشار الألماني شولتس قال إنه سيبحث الوضع الإنساني في غزة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن سبل إيصال المساعدات إلى غزة.

ألمانيا تقف بقوة إلى جانب إسرائيل

كما أضاف المستشار الألماني شولتس، بأن ألمانيا تقف بقوة إلى جانب إسرائيل.

يذكر أن وزير الخارجية، سامح شكري أعلن أن مصر ستقيم مؤتمرا دوليا للسلام في مدينة شرم الشيخ السبت 21 من أجل مناقشة تهدئة الأوضاع في غزة، بعد استمرار القصف الإسرائيلي منذ يوم 7 أكتوبر، وارتفعت أعداد الشهداء في فلسطين إلى أكثر من 2700 شخص وسط آلاف من المصابين وانهيار أحياء كاملة في قطاع غزة في ظل استمرار قصف إسرائيلي دون الاستماع إلى الدعوات الدولية التي تطالب بالتهدئة من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.