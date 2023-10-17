حزب مصر أكتوبر: الرئيس السيسي نجح في تحريك المجتمع الدولي لدعم فلسطين

أكدت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، أن انعقاد قمة القاهرة للسلام 2023 يوم السبت المقبل، تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعكس دور مصر التاريخي تجاه القضية الفلسطينية.

مصر صاحبة الدور الأكبر تجاه الشعب الفلسطيني

وأوضحت زهران في بيان لها، أن دور مصر فى القضية الفلسطينية ليس بجديد، لكن على مدار التاريخ تكون مصر هي صاحبة الدور الأكبر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لافتة إلي أن الاستجابة السريعة والكبيرة من الكثير من الدول والمنظمات الدولية دليل على التأثير الكبير للدولة المصرية إقليميا ودوليا.

وأضافت أن هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدة أن الرئيس السيسي نجح بشكل قاطع في تحريك المجتمعات الدولية تجاه القضية الفلسطينية والتوافق حول سرعة وقف التصعيد العسكري في غزة والحفاظ على أرواح الأبرياء.

مصر ترعى القضية الفلسطينية

وأشارت الدكتورة دعاء زهران، إلي أن مصر ترعى على مر التاريخ القضية الفلسطينية، ودائما أكبر داعم لها والتي تتمسك بمؤازرة ودعم الشعب الفلسطيني وعدم التخلي عنه مهما كانت التحديات.