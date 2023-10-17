طقس الإسكندرية غدا.. أمطار متوسطة واستمرار حالة الطوارئ

يشهد طقس الإسكندرية غدا، استمرار الأجواء الممطرة التي تضرب المدينة الساحلية منذ 4 أيام، والتي ازدادت غزارتها منذ يومين، ومن المتوقع استمرارها غدا وهو ما تبعه إعلان شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استمرار العمل وفقا لحالة الطوارئ نتيجة لوصول توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى غرفة عمليات الشركة.

طقس الإسكندرية غدا

وأكدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ نتيجة لورود تقرير هيئة الأرصاد الجوية الذي يكشف أن طقس الإسكندرية غدا يشهد انخفاض درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 27 درجة، وتنخفض ليلا لتسجل الصغرى 20 مئوية، ما يعني أنه طقس بارد ويصحبه أمطار.

طوارئ مع طقس الإسكندرية غدا

وأشارت إلى أن العمل وفقا لحالة الطوارئ مع طقس الإسكندرية غدا جاء بسبب إمكانية سقوط أمطار على الطريق لذا طالبتهم بتوخي الحذر خلال القيادة.

يأتي ذلك بعدما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تجدد سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 40%، أي يعني أمطارا متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 28 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.25 إلى 1.75 متر وهو أمر معتدل نسبيا على شواطئ شرق المدينة، وقد يكون مضطربا في شواطئ غرب الإسكندرية بسبب واجهتها المفتوحة، الأمر الذي يتبعه توخي الحذر حال رغبة الذهاب إلى شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.