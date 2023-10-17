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مستشار الأمن الإسرائيلي يتوقع تدخل أمريكا إذا اتسع نطاق حرب غزة

كتب:

محمد عزالدين
07:02 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
غزة

غزة

توقع مستشار الأمن الإسرائيلي أن تتدخل أمريكا إذا اتسع نطاق حرب غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وكان رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنجبي، أوضح أن مصر لم تعط إسرائيل أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حركة حماس يوم السبت الماضي على المستوطنات الجنوبية لإسرائيل.

وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى نفت ما تداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن إبلاغ الأجهزة المصرية الجانب الإسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذي جرى في السابع من أكتوبر.

وأضافت المصادر في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف المصري معلوم للجميع وتقوله في العلن، وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، وباشرت الأجهزة المصرية منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

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