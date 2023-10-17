شباب التحالف الوطني أمام معبر رفح استعدادا لنقل المساعدات إلى غزة: «مسافة السكة»

اصطف شباب التحالف الوطني للعمل الأهلي، أمام معبر رفح، استعدادا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.

ويتزامن ذلك مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم تحت شعار «قطرة دماء تساوى حياة» بكافة محافظات الجمهورية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يجري بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر، تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، لتخفيف حدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والمصابين.