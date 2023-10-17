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«شكري» يبحث مع المديرة التنفيذية لـ«الغذاء العالمي» وقف تردي الأوضاع في غزة

كتب:

منى السعيد
06:23 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
وزير الخارجية والمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

وزير الخارجية والمديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، وقف تردي الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، في اتصال هاتفي.

وأكد «شكري» وفق بيان للخارجية المصرية، أن مصر تقدر الجهود الإنسانية للبرنامج الأممي والتعاون الحالي مع الهلال الأحمر المصري، لإيصال المواد الإغاثية والمساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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