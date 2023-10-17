مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة: المقاومة تقصف حشودا عسكرية إسرائيلية

قالت دانا أبو شمسية مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إنه للمرة السابعة تتعرض القوات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لرشقات صاروخية مضادة للدبابات، وطالت قواعد أبرزها قاعدة برانيت على الحدود اللبنانية.

وأوضحت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يعلن سقوط إصابات، وبدأ في تمشيط الشريط الحدودي مع لبنان، وفي الوقت نفسه دوت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات، مضيفًا أن فصائل المقاومة الفلسطينية أعلنت أنها استهدفت حشودا عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كما طالت رشقات المقاومة عددا من المستوطنات.

ونقلت عن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي أنه أخبر أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن المساعدات الإنسانية لم تقدم إلا للفلسطينيين الذين استجابوا لدعوات النزوح نحو جنوب غزة.