«جنوب الوادي الأهلية» تطلق حملة للتبرع بالدم لدعم الأشقاء في فلسطين

أطلقت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة جنوب الوادي الأهلية، حملة للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، بكليات الجامعة، وشهدت إقبالا كبيرا من الطلاب والأساتذة بالكلية والإداريين.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وبحضور الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

دعم الشعب الفلسطيني

وقال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، إن الجامعة أطلقت الحملة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، حرصا على دعمه وتقديم المساعدة والمساندة له، مشيرا إلى أنه تم توفير سيارة نقل دم بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

وأكد «عكاوي» حرص إدارة الجامعة على التضامن مع أهالي فلسطين، والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ الأرواح، ومساعدة الضحايا وأسرهم.

حملة التبرع بالدم بجامعة جنوب الوادي الأهلية

وبحسب البيان الصحفي لجامعة جنوب الوادي، أشار الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة، إلى أن هذه الحملة في إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية للشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، مشيدا بالروح الوطنية لطلاب الجامعة الأهلية في تضامنهم مع أهل فلسطين الشقيقة.