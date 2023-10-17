عزة مصطفى: الشعب المصري يكره إسرائيل ولا يكن لها أي حب أو مشاعر طيبة

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن الشعب المصري يكره إسرائيل، ولا يكن لها أي حب أو مشاعر طيبة، معقبة: «جيل وراء جيل.. إحنا بنكره إسرائيل».

الشعب المصري رفض فكرة التطبيع

وطالبت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، كل المواطنين من الشعب المصري بمختلف فئاته بضرورة الاستمرار في نشر المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يؤكد حبنا للأشقاء في فلسطين.

وتابعت: «الشعب المصري الوحيد الذي رفض فكرة التطبيع، رفض شعبي، وكل الأجيال متوراثة فكرة إسرائيل وعدم وجود أي حب تجاهها»، لافتة إلى أن «إسرائيل دولة شاطرة في إن الكل يكرهها».