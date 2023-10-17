«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل طالبت الفلسطينيين بإخلاء حي الزيتون استعدادا لقصفه

قالت منى عوكل مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من خان يونس، إن استهدافات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة، محدثة عددا كبيرا من الضحايا في منطقة طريق المستشفى الأوروبي بالإضافة إلى منطقة المستشفى الكويتي بعدما هدد الاحتلال الإسرائيلي بأنه سيستهدفها وبالتالي كانت هناك أوامر بإخلاء المستشفى الكويتي.

وأضافت في مداخلة عبر القناة، «خلال هذا الاستهداف وقعت العديد من الإصابات والشهداء، نتيجة استهداف 4 منازل، إضافة إلى استهداف آخر في خان يونس، ومنذ صباح هذا اليوم شهدت منطقة الجنوب استهدافات عديدة بشكل لافت وكأن الاحتلال الإسرائيلي يريد إرسال رسالة إلى السكان مفادها أنه لا يوجد أحد بأمان حتى الذين يذهبون إلى الجنوب».

المناطق الشمالية تتعرض للتهديد المباشر

وتابعت، أنّ المناطق الشمالية مازالت تتعرض للتهديد المباشر بتذكير الأهالي بضرورة إخلاء مناطق بعينها مثل منطقة الزيتون، التي طُلب من أهلها إخلاءها استعدادا للتمشيط والاستهداف، حيث يتم إخلائها تمهيدا لتمشيطها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

منطقة الزيتون تتعرض لقصف شديد

وأكدت أن منطقة الزيتون قريبة من حي الشجاعية الذي تعرض كثيرا للاستهداف خلال الاعتداءات السابقة، ومازال يتعرض لاستهدافات شديدة لقربها من السياج الفاصل مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي من المناطق التي تنوي إسرائيل تمشيطها على نحو كامل فعلت مع منطقة بيت حانون شمالا ومنطقة بيت لاهيا.