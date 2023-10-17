وفاتها صدمت الجماهير.. من هي المطربة إيمان تسونامي؟

حالة من الحزن انتابت محبي المغنية إيمان تسونامي، بعدما رحلت بشكل مفاجئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل أحد مستشفيات العاصمة المغربية الرباط، عن عمر ناهز 48 عامًا، بعدما تدهورت حالتها الصحية إثر معاناتها من تسمم حاد قبل عدة أشهر، حسبما أعلن مدير أعمالها.

من هي المغنية إيمان تسونامي؟

نستعرض أبرز المعلومات عن المغنية المغربية إيمان تسونامي، وهي:

• اسمها الحقيقي إيمان البهيجي، لكنها اشتهرت بإيمان تسونامي.

• ولدت في مدينة مراكش المغربية، وبدأت مشوارها مع الغناء في عمر 15 عامًا.

• واحدة من المغنيات الشعبيات بالمغرب.

• اشتهرت بغنائها في الأفراح، حيث كانت بداية شهرتها، وأحبها الجمهور في هذا اللون الغنائي.

• تزوجت خلال حياتها مرتين.

• تعمل والدتها كطباخة في حفلات الأفراح.

• لديها ابنة واحدة.

• لديها 4 أشقاء كانت هي أصغرهم.

مرض إيمان تسونامي

بدأت المطربة المغربية إيمان تسونامي معاناتها مع المرض، بعدما أصيبت بتسمم حاد انتقل إلى رئتها وأطرافها في يوليو الماضي، وهو ما تطلب دخولها إلى العناية المركزة على الفور.

وبعد وصول التسمم الحاد إلى أطرافها، نجح الأطباء في إنقاذها من البتر، لكن حالتها الصحية لم تتحسن، وباتت تسوء حتى جاءت وفاتها الصادمة للجماهير.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تصاب خلالها إيمان تسونامي بالتسمم، فقبل سنوات تعرضت لواقعة مشابهة، ما تسبب في ابتعادها عن الساحة الفنية وخسارة كثير من وزنها.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم على المغنية إيمان تسونامي، بعد صلاة العصر، ويواري جسدها الثرى في مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.

نصائح للوقاية من مرض إيمان تسونامي

قدمت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من النصائح للوقاية من التسمم الغذائي، وهي:

• المواظبة على غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد إعداد أو تناول الطعام.

• عدم ترك الطعام مكشوفًا ومعرضًا للتلوث والحشرات.

• تنظيف أدوات الطعام جيدًا.

• غسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل أكلها.

• تجنب تخزين الطعام لفترات طويلة.

• التخلص من الطعام على الفور في حال الشك في تغير رائحته أو طعمه أو لونه.

• تحضير ما يكفي للوجبة الواحدة من الطعام، وضرورة تخزين الكميات المتبقية داخل الثلاجة أو الفريزر لحين استخدامها.