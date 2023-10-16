وفاة الفنان يحيى مولر قائد فرقة السمسمية بالإسماعيلية

توفي الفنان يحيى مولر، قائد فرقة السمسمية في محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، بعد أزمة مرضية تعرض لها على مدار الأشهر الماضية، وسط حالة من الحزن بين المثقفين وأهالي المحافظة.

ويعد الفنان يحيى مولر، أحد أشهر قائدي فرق السمسمية في محافظة الإسماعيلية، ونجح علي مدار السنوات الماضية في تقديم العديد من الحفلات داخل المحافظة.

تشييع الجنازة ظهر اليوم

وأعلنت أسرة الفنان يحيى مولر، عن تشييع الجنازة ظهر اليوم الاثنين من مسجد المطافي «المسجد الإسماعيلي»، في قلب مدينة الإسماعيلية، على أن يدفن الجثمان في مقابر الأسرة بقرية نفيشة.

وأسس الفنان يحيى مولر فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية «السمسمية» عام 1989، وقدم بها عددا من العروض الفنية على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.

وأصبح «مولر» بعد سنوات قائدا للفرقة ومغني لها، ونجح في تدريب العشرات من شباب محافظة الإسماعيلية من محبي آلة السمسمية والعزف عليها.

يحيى مولر سفير خارج الإسماعيلية

ونجح يحي مولر في تمثيل محافظة الإسماعيلية خلال العديد من المهرجانات داخل المحافظة وخارجها، والسفر في جميع محافظات مصر لإقامة حفلات للترويج للفن وثقافة منطقة قناة السويس، كما شارك في العديد من المهرجانات خارج مصر.