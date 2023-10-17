وفاة المغنية إيمان تسونامي عن عمر ناهز 48 عاما

كشفت وسائل الإعلام المغربية، تفاصيل وفاة المغنية إيمان تسونامي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم في إحدى مستشفيات العاصمة المغربية الرباط، عن عمر ناهز 48 عاما بعد تدهور حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من تسمم حاد تسبب في مضاعفات خطيرة، وفق ما أعلنه مدير أعمالها أسامة حكيم.

وتقام صلاة الجنازة على المغنية إيمان تسونامي بعد صلاة العصر اليوم، على أن يوارى جسدها الثرى في مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء.

تفاصيل وفاة المغنية إيمان تسونامي

وجاءت وفاة المغنية إيمان تسونامي بعد معاناة طويلة تعرضت لها منذ شهر يوليو الماضي، ما تطلب دخولها إلى العناية المركزة بشكل عاجل بعد تعرضها لتسمم حاد انتقل إلى رئتها وأطرافها، ونجح الأطباء في إنقاذ أطرافها من البتر، لكن لم تشهد حالتها تحسنا ملحوظا وتم نقلها في سبتمبر الماضي إلى مستشفى الرباط العسكري.

من هي المغنية إيمان تسونامي؟

والمغنية إيمان تسونامي مغنية شعبية مغربية اسمها الحقيقي إيمان البهيجي، ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها لتسمم حيث تعرضت لواقعة مشابهة منذ سنوات تسببت في إبعادها عن الساحة الفنية لسنوات وخسارة وزنها بصورة كبيرة.