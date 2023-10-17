محافظ جنوب سيناء يتابع إجراءات إنشاء أول محطة لإنتاج هيدروجين أخضر بمدينة الطور

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، في مكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء، وفد شركة رينيرجي جروب بارتنرز «تحالف الإنتاج الحربي مع شركة جرين تك إيجيبت»، وذلك للترحيب بهم أثناء الزيارة الميدانية للموقع المقترح لتنفيذ مشـروع إنشاء محطة إنتاج الهيدروجين الأخضـر بمدينة طور سيناء.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

يأتي ذلك إيماء إلى جهود الدولة في مجال الهيدروجين الأخضر ومتطلبات التنمية المستدامة، في ضوء قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء 3445 لسنة 2023 بإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفي إطار التعاون المثمر والمستمر بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الإنتاج الحربي.

طبيعية سيناء تساهم في نجاح المشروع

ورحب «فودة» بفكرة إقامة المشروع على أرض المحافظة لما تتميز به من مقومات طبيعية وطبوغرافية تساهم في نجاح المشروع مما يعود بالنفع على أبناء المحافظة.