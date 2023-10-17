محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالطور

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمدينة طور سيناء، خلال جولة تفقدية مفاجئة لأحد السلاسل التجارية بمدينة طور سيناء.

تطبيق المبادرة بجنوب سيناء

ووجه المحافظ، مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والوحدات المحلية، بمتابعة تطبيق المبادرة بمختلف مدن المحافظة، وتشديد الرقابة على الأسواق، ومنافذ بيع السلع الغذائية، موضحا أن المبادرة تتضمن خفض الأسعار للسلع الأساسية بنسب تتراوح من 15 إلى 25% بعدد من السلاسل التجارية والسوبر ماركت، وذلك بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب معهم.

طرح سلع بتخفيضات 25%

يذكر أن محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة الماضية، قامت بالتنسيق مع مديرية التموين بطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية دلتا ماركت بكل مدن جنوب سيناء لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة من 15 إلى 25%.

يأتي ذلك تطبيقا لتوجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية اعتبارا من السبت 14 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين، حيث ستتابع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وإبراهيم الحارون مدير تموين جنوب سيناء.