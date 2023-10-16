«تعليم جنوب سيناء» يحصد المركز الخامس جمهوريا في الاقتصاد المنزلي

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، فوز الإدارة التعليمية بالمركز الخامس جمهوريا بتوجيه الاقتصاد المنزلي للنشاط الصيفي، حيث حصلت الطالبة يوستينا يوسف سعد بمدرسة الأمل الرسمية لغات بإدارة طور سيناء، على المركز الخامس جمهوريا في مسابقة «قطعة ملبسية بدون باترون».

اهتمام المحافظة بالنشاط الطلابي

وأكد «عقل» اهتمام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالطلاب ومتابعته الدائمة والفعالة لأنشطة التوجيه والمسابقات والفعاليات، تزامنا مع توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقديم الدعم الكامل لأبناء المحافظات الحدودية في الأنشطة الطلابية، مضيفا «هذا ما نحصده الآن من حصول أبناء المحافظة على مراكز عدة في الأنشطة الطلابية، سواء رياضية أو فنية أو علمية على مستوى الجمهورية».

تهنئة الطالبة يوستينا سعد

وهنأ وكيل الوزارة الطالبة يوستينا على المركز المشرف الذي يقدم موهبة واعدة من مواهب أبنائنا وبناتنا بجنوب سيناء، كما هنأ وكيل الوزارة مدير الشؤون التنفيذية وتوجيه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية وتوجيه الإدارة ومعلمة الاقتصاد المنزلي بالمدرسة، متمنيا لهم التوفيق ومراكز أخرى مشرفة.