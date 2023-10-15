مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة جنوب سيناء.. رقابة على الأسواق

بدأ تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك في عدد من السلاسل التجارية والمنافذ، وذلك بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بكميات وفيرة وأسعار مخفضة تتناسب مع المواطن السيناوي.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة جنوب سيناء

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التنسيق مع مديرية التموين لطرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الإستهلاكية بمدن المحافظة التسع، لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة لتصل من 15 إلى 25%، تطبيقا لتوجيهات الحكومة بتخفيض أسعار السلع الأساسية إعتبارا من السبت 14 أكتوبر بالتعاون مع القطاع الخاص.

وذكر المحافظ، أن هناك متابعة من الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك لمبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بمحافظة جنوب سيناء، وبيان مدى الالتزام بالأسعار المتفق عليها مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، في إطار الحرص على مواجهة ارتفاع الأسعار الذي تشهده الأسواق.

أسعار السلع المخفضة

وأضاف المحافظ، أنه طبقا لتعليمات رئيس الجمهوريه من خلال مبادرة تخفيض اسعار السلع الغذائية تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، تم تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وهذه السلع هي الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر، وزيت الطعام والأرز، وهي كالآتي:

1- كيلو الأرز 31 جنيها.

2- كليو السمنة 50 جنيها.

3- علبة سمنة 2 كيلو 100 جنيه.

4- جبنة رومي ربع كيلو 17 جنيها.

5- جبنة بيضاء نصف كيلو 31 جنيه.

6- جبنة بيضاء ربع كيلو 16 جنيها.

7- لبن جهينة لتر 34 جنيها.

8- لتر لبن معبأ 29 جنيها.

9- 1.5 لتر لبن معبأ 15 جنيها.

10- زيت خليط 3.5 لتر 95 جنيها.

11- عبوة لتر زيت 45 جنيها.

12- زيت خليط 700 جم 33 جنيها.

إحكام الرقابة على الأسواق

وأكد اللواء خالد فودة، أهمية إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق من خلال مبادرة تخفيض أسعار السلع وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار من قبل مديرية التموين والجهات المختصة، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.