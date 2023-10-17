حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة العاملين بالزراعة والري

استمرارًا للقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة الرسمية اليوم، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي برئاسة المهندس عيد مرسال رئيس النقابة.

محمود فوزي يوجه الشكر لوفد النقابة العامة للعاملين بالري والزراعة

وكان في استقبال وفد النقابة، المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ووجه لهم الشكر على حضورهم وزيارتهم لمقر الحملة، موضحًا أن الزراعة هي المهنة التي قامت عليها حضارة مصر، وأن المرشح الؤئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، استطاع النهوض بالقطاع الزراعي عن طريق التوسع في المناطق الزراعية واستصلاحها، مشيرًا إلى دور النقابة الفعال في توعية المزارعين بممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

النقابة تقوم بنشر التوعية بين الفئات المختلفة

ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أن النقابة تضم 5 ملايين عامل وعاملة مصريين، مؤكدين القيام بدورهم في نشر التوعية بين الفئات المختلفة من بينهم العاملين بالشركات والفلاحين من خلال عقد العديد من الندوات والفعاليات التوعوية، مشيدين بالإنجازات التي حققها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال وقت قياسي من مشروعات قومية وتنموية التي من بينها استصلاح ما يقرب من 500 ألف فدان حتى عام 2023، ومشروع إعادة تأهيل وتبطين المجاري المائية للحفاظ على المياه، ونجاح الدولة في توفير 13.65 مليار متر مكعب من المياه لصالح الري من محطات المعالجة المركزية ومن أهمها مشروع محطة معالجة بحر البقر والتي تعد أكبر محطة معالجة على مستوى العالم فضلا عن، مبادرة «تخفيض السلع الغذائية الأساسية»، التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخرًا.