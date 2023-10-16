حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تلتقي ممثلي الجمعيات الأهلية واتحاد شباب العمال والبيطريين

تواصل الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى استقبال الاتحادات والنقابات، ضمن اللقاءات التى بدأتها منذ تدشينها، لإعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان «هنكمّل الحلم»، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب، حيث استقبلت أمس، وفداً من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب.

«فوزى»: الرئيس له دور مشهود فى إحياء المجتمع المدنى ومؤسساته

وأشاد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بقدرة الاتحاد المعلوماتية من حيث توفير قواعد بيانات وبحوث اجتماعية متميزة. وأكد «فوزى» أن للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى دوراً مشهوداً فى عودة الحياة للمجتمع المدنى ومؤسساته، إذ جعل عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، مضيفاً أن الحوار الوطنى شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعى وتطوير البرامج التعاونية والثقافية لنشر الفكر التعاونى.

«الجمعيات الأهلية» تدشن مبادرة «انزل شارك.. مصر الأهم» لتوعية المواطنين بالمشاركة

ومن جانبه، ثمّن وفد الاتحاد، خلال اللقاء، دور القيادة السياسية فى دعم العمل الأهلى، وأوضح أنهم كمؤسسات مجتمع مدنى دورهم هو توعية المواطنين بدورهم فى الاستحقاق الدستورى، وأنهم بالفعل قاموا بتدشين مبادرة تحت عنوان «انزل شارك.. مصر الأهم»، موضحين خلالها التحديات التى تواجه المنطقة العربية ودور مصر فيها، فضلاً عن التوعية بالمشاركة الإيجابية والوطنية فى الانتخابات كحق أصيل منحه الدستور والقانون للمواطنين.

كما استقبلت الحملة وفداً من اتحاد شباب العمال برئاسة عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد، وأكد «فوزى» أن للشباب دوراً كبيراً فى العمل السياسى والتوعوى، حيث إنها ليست المرة الأولى التى تستقبل فيها الحملة وفوداً من الكيانات الشبابية، مشيراً إلى أن كل محب للمرشح عبدالفتاح السيسى يستطيع أن يعتبر نفسه جزءاً من الحملة الرسمية.

وأوضح أن للشباب دوراً قوياً فى رفع الوعى للمواطنين، خاصة فئة الشباب، للتوعية بالمشاركة الإيجابية التى كفلها لهم الدستور نصاً.

فيما أكد وفد اتحاد شباب العمال أن الاتحاد يمتلك 27 فرعاً بمختلف المحافظات، وقاعدة بيانات قوية تضم سبعة ملايين شاب وشابة مصريين، مشيراً إلى أن الاتحاد سيفعّل دوره فى خدمة المجتمع وتوعيته بمباشرة حقوقه الدستورية، موضحاً أن المرشح عبدالفتاح السيسى عندما تولى قيادة الدولة منذ تسع سنوات كان أمامه تحديات، من بينها التحديات الاقتصادية، واستطاع إعادة بناء الدولة وترسيخ مكانتها ودورها دولياً وإقليمياً.

وأوضح الوفد أن الاتحاد بدأ بالفعل فى عقد العديد من المؤتمرات والندوات التوعوية، من بينها لقاء مع شباب القبائل والعائلات، وأيضاً مؤتمر شباب العمال فى حب مصر، وذلك لتوعية الشباب والمواطنين بحقهم الدستورى وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما استقبلت الحملة وفداً من نقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، وثمّن «فوزى» الجهود التى بذلتها النقابة على مدار السنوات الماضية، ما يعكس قوتها وتأثيرها فى المحافظات، وأيضاً حرصهم على دعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

وأكد رئيس الحملة، خلال اللقاء، أن الدولة واجهت تحديات ومخاطر استطاعت أن تحولها إلى فرص ومزايا أسهمت فى تحقيق نسب الاكتفاء الذاتى فى قطاعات كثيرة وليس فى القطاع البيطرى فقط، مشيداً بدور القطاع فى دعم الاقتصاد الوطنى، وأن القيادة السياسية على علم بالتحديات التى تواجه القطاع البيطرى.

من جانبه، أكد وفد النقابة أنهم أصدروا بياناً لتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال مسيرته التنموية وتحقيق رؤية مصر 2030، مثمنين دوره فى الحفاظ على الأمن والاستقرار، فضلاً عن الاهتمام بمشروعات الإنتاج الحيوانى والأمن الغذائى لسد الفجوة الغذائية، وعمل المبادرات المختلفة لدعم الفلاحين، مشيدين بمبادرتى «حياة كريمة وتكافل وكرامة».

وأشار وفد النقابة إلى أنهم بصدد تنظيم ندوات ودورات تثقيفية سياسية لتوعية الأطباء البيطريين بأهمية ممارسة حقهم الدستورى، وضرورة المشاركة الإيجابية فى الانتخابات.