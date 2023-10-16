«الهيئة الوطنية» تعلن القائمة المبدئية بأسماء مرشحي «الانتخابات الرئاسية 2024»

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، اعتباراً من اليوم وحتى غد، تلقى اعتراضات المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، على بعضهم البعض، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

وأكدت الهيئة فى قرارها رقم 11 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات الاعتراض على طالب الترشح والتظلم من الاستبعاد من الانتخابات الرئاسية 2024 والبت فيه، على أنه يحق لكل من تقدم بطلب للترشح أن يعترض لدى الهيئة الوطنية للانتخابات على أى طالب ترشح آخر مع بیان أسباب اعتراضه، وذلك خلال يومى 17 و18 أكتوبر.

ويجري قيد الطلبات بسجل خاص حسب ساعة وتاريخ ورودها، ويُمنح مقدمها ما يفيد تسلمها. وتتولى الهيئة فحص طلبات الترشّح، والفصل فى الاعتراضات التى تقدم، وذلك خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، ويتم إخطار المستبعد من سباق الانتخابات يوم 22 أكتوبر.

ولكل من استُبعد من الترشح أن يتظلم من هذا القرار خلال يومى 23 و24 أكتوبر وتبت الهيئة فى التظلم يوم 26 أكتوبر، بعد سماع أقوال المتظلم، ويعلن المتظلم بخطاب رسمى يسلم له شخصياً أو لوكيله أو فى محله المختار المعين منه بواسطة المحضر المعتمد لدى الهيئة.

وتأتى هذه الخطوة ضمن الإجراءات المنظّمة للعملية الانتخابية، التى تضمّنها الجدول الزمنى الخاص بمواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

فى السياق نفسه، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، القائمة المبدئية بأسماء مرشحى الانتخابات الرئاسية. وتضمّنت وجود كل من المرشحين، عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، وعبدالسند يمامة، وحازم عمر.

ويأتى إعلان القائمة عقب تسلم الهيئة تقريراً من لجنة تلقى طلبات الترشح التى يرأسها المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة، بانتهاء اللجنة من فحص طلبات الترشح الأربعة وحذّرت الهيئة من البدء فى أى دعاية انتخابية قبل 9 نوفمبر المقبل، وهو الموعد المحدّد بالجدول الزمنى لبدء حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارها رقم 23 لسنة 2023 بتشكيل ومهام وإجراءات لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية، والتى حدّدت الهيئة مهامها وآلية عملها.

ونصّ القرار على أن تتولى هذه اللجان رصد الوقائع التى تقع بالمخالفة للضوابط التى قرّرها الدستور، أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التى تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتباراً من 9 نوفمبر المقبل.

وتضمّن القرار أن تُعد هذه اللجان تقارير تتضمن رصداً لما تكتشفه من مخالفات، وتُعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصر للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك، ثم يقوم الجهاز التنفيذى بإعداد مذكرة بما تضمنته هذه التقارير من مخالفات، على مجلس إدارة الهيئة، لإعمال شئونه. وحدّدت الهيئة يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، على أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتباراً من يوم 9 نوفمبر.

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم. كما حدّدت الهيئة، عدد 141 سفارة وقنصلية على مستوى العالم، وفقاً لما هو معلن على موقع الهيئة، ليتمكن المصريون بالخارج من الإدلاء بأصواتهم، حرصاً من الدولة على ممارسة حقهم الدستورى فى الانتخاب.