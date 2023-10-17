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الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعلن وسائل التواصل معها

كتب:

محمد طارق ومحمد سعيد الشماع
05:04 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، طرق التواصل معها من خلال وسائل التواصل الرسمية لها، حرصاً منها على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري.

وسائل التواصل الرسمية

- الموقع الرسمي https://abdelfattahelsisi.org

- الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، واسمها: عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية

- البريد الإلكتروني info@abdelfattahelsisi.org 

- رقم التواصل «واتساب» مع وسائل الإعلام 01113199231

- رقم التواصل «واتساب» مع الكيانات والجهات والأحزاب 01022858820

- رقم تواصل «واتساب» مع السفارات والجهات الأجنبية 01093576357

- كما يمكن الانضمام للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join 

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