الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تعلن وسائل التواصل معها

أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، طرق التواصل معها من خلال وسائل التواصل الرسمية لها، حرصاً منها على استمرار التواصل والحوار مع جميع أطياف الشعب المصري.

وسائل التواصل الرسمية

- الموقع الرسمي https://abdelfattahelsisi.org

- الصفحة الرسمية على «فيس بوك»، واسمها: عبد الفتاح السيسي - الحملة الرسمية

- البريد الإلكتروني info@abdelfattahelsisi.org

- رقم التواصل «واتساب» مع وسائل الإعلام 01113199231

- رقم التواصل «واتساب» مع الكيانات والجهات والأحزاب 01022858820

- رقم تواصل «واتساب» مع السفارات والجهات الأجنبية 01093576357

- كما يمكن الانضمام للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن طريق الرابط التالي https://www.abdelfattahelsisi.org/to-join