موعد امتحانات شهر أكتوبر للصفوف الابتدائية في بورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، موعد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2023-2024 للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

موعد امتحانات شهر أكتوبر 2023-2024

وصرحت دكتورة هالة عبدالسلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، لـ«الوطن»، بأنّ موعد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2023-2024 للصفوف الابتدائية تبدأ من يوم 30 أكتوبر وتنتهي 2 نوفمبر.

موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع

واستعرضت موعد امتحانات شهر أكتوبر 2023-2024 للصف الرابع الابتدائي، تبدأ يوم الاثنين 30 اكتوبر، وتنتهي 2 نوفمبر بحسب الجدول التالي:

- يوم الاثنين 30 أكتوبر، مادة الدراسات الاجتماعية في الحصة الرابعة ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصة السادسة.

- يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، مادة اللغة الإنجليزية في الحصة الرابعة ومادة العلوم في الحصه السادسة.

ويوم الأربعاء 1 نوفمبر، مادة الرياضيات في الحصة الرابعة، ومادة التربية الدينية في الحصه السادسة.

ويوم الخميس 2 نوفمبر، مادة اللغة العربية في الحصة الرابعة، ومادة المهارات المهنية في الحصة السادسة.

امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي

وأعلنت أن موعد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2023-2024 للصف الخامس الابتدائي تبدأ يوم 30 أكتوبر، وتنتهي في 2 نوفمبر من خلال الجدول التالي:

يوم الاثنين 30 أكتوبر، مادة اللغة العربية في الحصة الرابعة ومادة المهارات المهنية في الحصة السادسة.

يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، مادة الرياضيات في الحصه الرابعة ومادة التربية الدينية في الحصة السادسة.

يوم الأربعاء 1 نوفمبر، مادة الدراسات الاجتماعية في الحصة الرابعة ومادة تكنولوجيا المعلومات في الحصه السادسة.

يوم الخميس 2 نوفمبر، مادة اللغة الإنجليزية في الحصة الرابعة ومادة العلوم في الحصة السادسة

موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف السادس الابتدائي

وأشار وكيل تعليم بورسعيد إلى أن موعد امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2023/2024 للصف السادس الابتدائي ويبدأ في 30 أكتوبر وينتهي 2 نوفمبر من خلال الجدول التالي:

يوم الإثنين 30 أكتوبر مادة الرياضيات في الحصه الرابعة ومادة التربية الدينية في الحصة السادسة

يوم الثلاثاء 31 أكتوبر مادة اللغة العربية في الحصة الرابعة ومادة المهارات المهنية في الحصة السادسة

يوم الأربعاء 1 نوفمبر مادة اللغة الإنجليزية في الحصة الرابعة ومادة العلوم في الحصة السادسة

يوم الخميس 12 نوفمبر مادة الدراسات الاجتماعية في الحصة الرابعة ومادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحصة السادسة

وأشارت وكيل تعليم بورسعيد إلى أنه يطبق القرار الوزاري 167 لسنة 2022 وتجري الامتحانات خلال اليوم الدراسي تحت الإشراف الفني والإداري للإدارات التعليمية والتوجيه الفني المختص ولا يؤثر ذلك على اليوم الدراسي ومع الالتزام بضوابط وتعليمات ومواصفات الورقة الامتحانية لكل مادة.