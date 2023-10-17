«القومي لحقوق الإنسان» يعقد المنتدى الدولي لمستقبل التربية والتعليم غدا

يعقد المجلس القومي لحقوق الانسان، غدًا المنتدى الدولي حول مستقبل التربية والتعليم والتثقيف في مجال حقوق الإنسان في المنطقة العربية بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بجامعة الدول العربية، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

مستقبل التربية والتعليم والتثقيف في ملف حقوق الإنسان

وأوضح القومي لحقوق الإنسان، أنه سيشارك في الافتتاح عدد من الوزراء المعنيين والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس والسفير محمود كارم نائب رئيس المجلس والسفير فهمي فايد الأمين العام، وممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، وممثلين لعدد من الدول العربية (قطر، الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، العراق، الأردن، فلسطين، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، جيبوتي، موريتانيا، لبنان، سلطنة عمان).

الدولة المصرية قطعت شوطا في ملف حقوق الإنسان

وفي سياق متصل، قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان في تصريح لـ«الوطن»، إن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان وذلك من خلال البرامج العديدة والمتنوعة التي ساهمت في إعادة التمكين السياسي للشباب مرة أخرى.