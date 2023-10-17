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وكيل «تعليم بورسعيد» تحتفل بانتصارات أكتوبر في مدرسة الشهيد عمرو السقا

كتب:

هبة صبيح
06:46 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
جانب من الاحتفالية

جانب من الاحتفالية

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، احتفالية مدرسة الشهيد عمرو السقا الإعدادية بنات بذكرى اليوبيل الذهبي لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ الإقليم. 

معرض الوحدة المنتجة

وتفقدت معرض الوحدة المنتجة بالمدرسة، الذي تضمن منتجات الملابس والأقمشة والمجسمات، وكذلك المنتجات الغذائية والمخبوزات من إنتاج الطالبات بالمدرسة، التي نالت إشادة وإعجاب جميع  الحضور. 

ذكرى الشهداء اعتراف بالجميل

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد خلال كلمتها أمام الحضور، أن تخليد ذكرى شهدائنا الأبرار، هو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم اعترافا بالجميل وبتضحياتهم بالغالي والنفيس، من أجل رفعة هذا الوطن، مشيرة إلى أن لولا هذه التضحيات ما كنا ننعم بالأمن والأمان في كل وقت.

فقرات وأغاني وطنية

تضمن الحفل عدد من الفقرات، منها الغناء الفردي والجماعي لكورال المدرسة، بالإضافة لفقرات وطنية ودينية ورياضية واستعراضية، وفقرة متميزة قدمها طلاب المدرسة ذوي الهمم في حب مصر، بالإضافة لأوبريت عن الحضارة الفرعونية، من صميم المناهج الدراسية.

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت إحتفالات كبيرة لذكرى اليوبيل الذهبي لإنتصارات اكتوبر المجيدة بحضور الأبطال الذين شهدوا حربي الاستنزاف وأكتوبر.

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