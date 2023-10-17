خبير سياسات دولية: القمة «المصرية الأردنية الأمريكية» تؤكد دور مصر الحقيقي

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية إن وجود الرئيس السيسي في القمة الأمريكية المصرية الأردنية، هو عبارة عن خطوة سياسية بارزة للدولة المصرية، فضلا عن كونه محرك مهم.

جهود مصر لحل القضية الفلسطينية

أكد سنجر أن جهود الدولة المصرية لحل القضية الفلسطينية تؤكد على أن القاهرة هي مركزية العمل الحقيقي من أجل وقف العنف.

الرئيس السيسي يبني استراتيجية عمل تجاه القضية الفلسطينية

وأوضح خبير السياسات الدولية ان الرئيس السيسي تمكن من بناء استراتيجية عمل تجاه القضية الفلسطينية، أبرزها تقديم كافة المساعدات الإنسانية والعمل على فتح الحدود من أجل وصولها للأهالي، وكذا الاتصالات مع القادة حول العالم، وهي خطوات متنوعة تؤكد على أن مصر تتحرك على خط داعم للقضية الفلسطينية وتسعى بشتى الطرق لنقل الصورة الحقيقية عن الوضع لكافة دول العالم.

الجدير بالذكر، أنه سيتم غدا عقد قمة أمريكية مصرية أردنية في في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة كل من رؤساء الدول الـ3، من أجل مناقشة ما وصل إليه الأمر في القضية الفلسطينية وبحث سبل السيطرة على الوضع.