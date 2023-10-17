عاجل.. اتحاد الكرة يكشف رد فعل صلاح بعد الهجوم عليه بسبب أحداث فلسطين

أكد محمد غرابة، مدير منتخب مصر، إن محمد صلاح قائد المنتخب قدم مستويات رائعة خلال مباراتي زامبيا والجزائر، مشيرًا إلى إنه دائمًا يكون قدوة للاعبين في كل تصرفاته.

محمد غرابة: محمد صلاح غير متأثر بالهجوم ضده

وقال غرابة في تصريحات إذاعية: أن محمد صلاح غير متأثر بالهجوم ضده في الفترة الأخيرة، ولم يظهر عليه أي تأثر على المستوى الشخصي أو على المستوى داخل الملعب.

وأضاف مدير منتخب مصر: «محمد صلاح يقوم بالتبرع دائمًا في مثل هذه القضايا، وهو لم يتحدث عن الأمر مع أحد ولم يعلن، ولكن الأمر تم إعلانه من قبل الجهة الأخرى، فإن الأمر منتهي ولم نتحدث فيه خلال معسكر المنتخب».

غرابة: فيتوريا صاحب فكرة حضور حجازي لمعسكر المنتخب

بدوره أكد محمد غرابة، على أن روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، هو صاحب فكرة طلب حضور أحمد حجازي ومحمود الونش لمعسكر منتخب أكتوبر الحالي رغم الإصابة.

وتابع: «الظروف لم تسمح للونش بحضوره لمعسكر المنتخب، ولكن تم طلب حضوره مثلما تم طلب الحضور من أحمد حجازي».

غرابة: حققنا أكبر استفادة من مباراتي زامبيا والجزائر

وأضاف: «حققنا أكبر استفادة من معسكر شهر أكتوبر من مباراتي زامبيا والجزائر، وروي فيتوريا سعيد للغاية بنتائج المعسكر».

وانتهت مباراة مصر والجزائر بالتعادل الإيجابي 1-1، إذ سجل حمدي فتحي هدف التقدم للفراعنة في حين تعادل إسلام سليماني لمحاربي الصحراء.