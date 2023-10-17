وزير التنمية المحلية ونائب محافظ البحيرة يفتتحان معرضا للسلع الغذائية بإيتاي البارود

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، معرضا للسلع الغذائية بمدينة إيتاي البارود، إذ قاما بتفقد أجنحة المعرض الذي يضم مختلف المنتجات من السلع الغذائية واللحوم بالأسعار المخفضة والجودة المطلوبة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

افتتاح معرض للسلع الغذائية في إيتاي البارود

وأكد وزير التنمية المحلية المتابعة المستمرة لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة.

وأشار «آمنة» إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار.

ووجه وزير التنمية المحلية بتخفيض بعض السلع لتكون في متناول الجميع، وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من التزام التجار والمحال التجارية بتخفيض أسعار السلع، مع ضرورة تواجد لافتة تحدد سعر بيع كل منتج وسلعة معروضة، وذلك لضبط منظومة الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

مبادرة تخفيض أسعار السلع في صالح المواطن

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بتخفيض أسعار المنتجات الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن، حيث ستسهم في تخفيض أسعار السلع واستقرار الأسواق.

وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على قدم وساق لإيجاد الكثير من المبادرات، ومنها معارض بيع السلع والمنافذ الثابتة والمتحركة، والتوسع بها في الميادين والمحافظات، وذلك لتوفير السلع الغذائية.

وأشارت «بلبع» إلى جهود محافظة البحيرة في التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.