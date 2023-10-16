إزالة 30 حالة تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة اليوم حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيا للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

تكثيف حملات إزالة تعديات الأراضي الزراعية

كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 7 مراكز بالبحيرة عن إزالة 25 حالة تعد جاءت كالآتي:

- 5 حالات تعد بمساحة 1100 متر مربع عبارة عن مباني بالطوب الأبيض الجيري وإيقاف أعمال وفك شدة خشبية بقرى أحمد عرابي وأبو بكر الصديق ببدر.

- 7 حالات تعد بمساحة 620 مترا مربعا عبارة عن شدات خشبية لعمل سملات خرسانية برشيد.

- 5 حالات تعد بمساحة 540 مترا مربعا عبارة عن شدات خشبية بنطاق قرى فيشا وكوم النصر وسرنباي بالمحمودية.

- 3 حالات تعد بمساحة 450 مترا مربعا عبارة عن قواعد وسملات وردم حفر بنطاق الوحدة المحلية لقرية كوم زمران وبندر الدلنجات.

- 3 حالات تعد بمساحة 120 مترا مربعا عبارة عن فك شدة خشبيه لدور أول علوي بقرية شنديد بنطاق قرية أرمانيا بإيتاي البارود.

- 3 حالات تعد بمركز إدكو.

-4 حالات تعد بمركز شبراخيت.

رصد أعمال البناء المخالف

يذكر أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.