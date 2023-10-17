إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية في قرى البحيرة (صور)

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكثيف حملات إزالة كل التعديات على الفور، وعدم البناء المخالف نهائياً، للحفاظ على أراضي أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية.

حملات لإزالة التعديات على الأراضي بالبحيرة

كما وجهت «بلبع» بالتعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية، وتفعيل الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ، والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق 4 مراكز بالبحيرة عن إزالة 10 حالات تعد على مساحة 1540 مترا مربعا، عبارة عن 6 حالات تعدي بمساحة 780 مترا مربعا، عبارة عن شدات خشبية وسملات خرسانية وحوائط من الطوب برشيد، وحالتي تعد بمساحة 480 مترا مربعا عبارة عن أعمدة من الطوب الأبيض وشدات خشبية بإدكو، وحالة تعد بمساحة 180 مترا مربعا، عباره عن ردم حفر استعدادا لرميها بالخرسانة المسلحة بالدلنجات، وحالة تعد بمساحة 100 متر مربع عبارة عن مبان بالطوب الأبيض الجيري والمونة الأسمنتية خارج الحيز العمراني بقرية النجاح ببدر.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

يشار أن فرق المتغيرات المكانية في البحيرة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لرصد أعمال البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.