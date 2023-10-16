أرقام تلقي شكاوى المواطنين بشأن زيادة أسعار السلع في البحيرة

أعلنت محافظة البحيرة عن عدة أرقام لتلقي شكاوى المواطنين بشأن حالات التلاعب أو الزيادة في أسعار السلع الغذائية والتموينية، تزامنا مع انطلاق فعاليات مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بجميع المحافظات.

أرقام الشكاوى حول زيادة الأسعار في البحيرة

وكشفت محافظة البحيرة عن الأرقام كالتالي:

غرفة عمليات محافظة البحيرة الخط الساخن 114، التليفون الأرضي 045.3349447 - 045.3356397.

جهاز حماية المستهلك الخط الساخن: 19588، التليفون الأرضي 045.3192480، تطبيق واتس آب 01577779999.

تكثيف الرقابة على المحلات التجارية

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على معارض السلع الغذائية المخفضة بنطاق مدن ومراكز المحافظة، والوقوف على توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتوسع في إقامة المعارض.

وشهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية افتتاح عدد من المعارض وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وعرض كافة السلع الغذائية واللحوم والخضروات والفاكهة والمجمدات بالأسعار التنافسية والتي تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25% إلى 30%.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف الحملات الرقابية، إذ قام هاني منيسي مدير إدارة الرقابة والمتابعة، بتفقد معرض محاربة الغلاء بمدينة أبو المطامير وذلك لمتابعة الأسعار وجوده المنتجات المعروضة