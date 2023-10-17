إقبال كثيف على حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بجامعة أسيوط

أطلقت جامعة أسيوط، برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالتعاون مع قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب، تحت شعار «اطمني أحنا معاكي»، والتي تمتد خلال الفترة من 17 وحتى 26 أكتوبر الجاري، وسط إقبال كبير من العاملين وطالبات الجامعة.

فعاليات أكتوبر الوردي

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الحملة تأتي بالتزامن مع المبادرة العالمية «أكتوبر الوردي»، وفي إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف التوعية بسرطان الثدي والكشف على السيدات والفتيات بالجامعة، مؤكدا حرص الجامعة على توفير الرعاية الصحية اللازمة لمنتسبيها والتي لا تقتصر فقط على تقديم الخدمات العلاجية والتشخيصية اللازمة لهم ولكن ترتكز كذلك على رفع الوعى الصحي، وتعزيز ثقافتهم بالسلوكيات الصحية السليمة، مع تعريفهم بأهمية الكشف الدورل والفحص المبكر.

حملات متنقلة

ومن جانبه، أشار الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الحملة تحمل شعار «اطمني.. أحنا معاكي»، وتمتد في الفترة من 17 وحتى 26 أكتوبر الجاري، من خلال حملة متنقلة تجوب الكليات بفريق متخصص لإجراء مسح طبى للسيدات فوق سن 35 عاما من عضوات هيئة التدريس والكادر الإداري، وإجراء الفحص الطبي المبدئي على السيدات الأكثر عرضة للإصابة؛ لوجود تاريخ عائلي بالمرض، على أن يتم تحويل الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض؛ لإجراء فحص دقيق بأشعة الماموجرام بالمستشفى.

وأشار إلى أن اليوم الأول تضمن فحص المترددات من كليات طب وصيدلة والطب البيطري، وتم تخصيص مقر لها بكلية الطب، لافتا أن الحملة تأتي تحت بتنظيم الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب.

إقبال كبير على الحملة

وأشار الدكتور سمير شحاتة رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب، إلى أن الحملة شهدت إقبالا مكثفا، كما شهدت إقبال عدد من الطالبات الجامعيات تحت السن المستهدف، لإجراء الكشف المبكر لوجود تاريخ مرضي بين أفراد العائلة، مشيراً إلى استمرار أعمال القافلة وفقا للجدول الزمني المقرر لها وبالتنسيق مع عمداء الكليات ووكلائها لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك أمناء الكليات واتحادات الطلاب.