لجنة من «القابضة للمياه» تتابع جاهزية محطات أسيوط للطوارئ

تابعت لجنة من الشركة القابضة لمياه الشرب، بحضور المهندسة ماجدة عزيز بطرس خبير هندسي بالشركة القابضة، ومسئولو الشركة، أعمال محطات مياه الشرب من حيث الصيانة والتشغيل ومراقبة جودة المياه المنتجة من المحطات، من خلال المعامل التابعة للشركة، ومتابعة أعمال السلامة والصحة المهنية بهذه المحطات ومدى جاهزيتها لاحتواء أي موقف طارئ

الاستعداد للطوارئ

يأتي ذلك لضمان عدم حدوث أي أعطال مفاجئة بها في أي وقت وكذلك للاستعداد لأي طوارئ تحدث أعطال في تشغيل محطات مياه الشرب وأيضا الاستعداد لأي تغيرات قد تحدث في الأحوال الجوية والمناخية.

محطة المرشحات

وصرح المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بأن اللجنة قامت بزيارة محطة مرشحة منفلوط والتي تعمل على طاقة إنتاجية 500 لتر/ ثانية، لتخدم أبناء مركز منفلوط وجميع قراها وضواحيها ليستفيد منها 500 ألف مواطن.

وأوضح أن هذه الزيارة تستمر على مدار الأيام القادمة لباقي محطات مياه الشرب وأن الشركة لن تدخر جهدا لتقديم الملاحظات التي تصب في مصلحة المواطن لضمان تقديم أفضل الخدمات الممكنة من كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن.