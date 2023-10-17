السفير الفلسطيني بالقاهرة: لابد من وقف التصعيد الإسرائيلي المستمر

قال السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن القمة المصرية الأردنية الأمريكية ستعقد على مستوى كبير من الأهمية السياسية والدبلوماسية، خاصة في ظل تفاقم الأوضاع، وهذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وهذه الحرب حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في عموم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

شراكة تاريخية بين مصر والأردن وفلسطين

وأوضح السفير الفلسطيني بالقاهرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن هناك شراكة تاريخية بين مصر والأردن وفلسطين، وأن ينضم الرئيس الأمريكي للاجتماع، ويعد لقاء مهم في هذا التوقيت، ونحن نتوقع أن الاجتماع لابد أن يتوج الجهود المبذولة والاتصالات الجارية منذ بدء هذه الحرب بوقف هذا العدوان، والحرب بشكل كامل.

لابد من وقف التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية

وتابع: «لابد من وقف التصعيد الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، خاصة فيما بتعلق بالإجراءات أحادية الجانب التي تقوم بها إسرائيل من حيث مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وإطلاق يد المستوطنين، وعصابتهم المسلحة وما ارتكبته قوات جيش الاحتلال من أعمال قتل على مدار الساعة».